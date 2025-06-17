Zehra Güneş'in şişen gözü gündem oldu! Açıklama geldi

Zehra Güneş'in şişen gözü gündem oldu! Açıklama geldi
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Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş'in gözü şişti. Antrenmanda yüzüne aldığı top darbesi sonrası gözünün etrafında şişlik oluşan Zehra Güneş, hayranlarının yüreğine su serpen bir açıklama yaptı ve hızla iyileştiğini belirtti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta ilk maçında yarın İstanbul'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Tarihte ilk kez İstanbul'da düzenlenecek organizasyonda saha avantajını kullanacak millilerin yarınki karşılaşması, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak.

"HIZLA İYİLEŞİYORUM"

Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş, antrenmanda yüzüne aldığı top darbesi sonrası gözünün etrafında şişlik oluştu. Bir sonraki antrenmanlara ise Zehra koruyucu gözlük ile çıktı.

Milli voleybolcu konuyla ilgili hayranlarının yüreğine su serpen açıklamayı yaptı. Zehra paylaşımda; "Güzel dilekleriniz için teşekkürler, hızla iyileşiyorum, VNL'de görüşmek üzere' notunu düştü.

Zehra Güneş'in şişen gözü gündem oldu! Açıklama geldi

Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
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