Zehra Güneş'in göbeği açık pozu ortalığı kasıp kavurdu! İlk yorum sevgilisinden geldi

Türkiye'de ve yurt dışında binlerce hayranı bulunan milli voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medyayı paylaştığı pozlarla sallıyor. Son olarak göbeği açık bir pozunu paylaşan 22 yaşındaki voleybolcuya beğeni yağdı.

Eren Dişli-Zehra Güneş

FOTOĞRAFINA YORUM YAĞDI

Göbeği açık pozunu paylaşan Zehra Güneş'in fotoğrafına sevgilisi Eren Dişli kalpli emoji bırakırken, binlerce takipçisinden de yorum yağdı. Aşk Mantık İntikam dizisinin başarılı oyuncusu Burcu Özberk'e benzetilen Güneş', "Burcu Özberk ile akrabalık var mı?" yorumları yapıldı.

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