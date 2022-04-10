Zehra Güneş'in göbeği açık pozu ortalığı kasıp kavurdu! İlk yorum sevgilisinden geldi - Haberler

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Zehra Güneş'in göbeği açık pozu ortalığı kasıp kavurdu! İlk yorum sevgilisinden geldi

Haberler.com - Spor
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VakıfBank ve milli takımın yıldız voleybolcusu Zehra Güneş sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak göbeği açık bir pozunu Instagram hesabından paylaşan başarılı voleybolcuya, ilk yorumu sevgilisi Eren Dişli yaptı.

Türkiye'de ve yurt dışında binlerce hayranı bulunan milli voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medyayı paylaştığı pozlarla sallıyor. Son olarak göbeği açık bir pozunu paylaşan 22 yaşındaki voleybolcuya beğeni yağdı.

Zehra Güneş'in göbeği açık pozu ortalığı kasıp kavurdu! İlk yorum sevgilisinden geldiEren Dişli-Zehra Güneş

FOTOĞRAFINA YORUM YAĞDI

Göbeği açık pozunu paylaşan Zehra Güneş'in fotoğrafına sevgilisi Eren Dişli kalpli emoji bırakırken, binlerce takipçisinden de yorum yağdı. Aşk Mantık İntikam dizisinin başarılı oyuncusu Burcu Özberk'e benzetilen Güneş', "Burcu Özberk ile akrabalık var mı?" yorumları yapıldı.

Zehra Güneş'in göbeği açık pozu ortalığı kasıp kavurdu! İlk yorum sevgilisinden geldi

Zehra Güneş'in göbeği açık pozu ortalığı kasıp kavurdu! İlk yorum sevgilisinden geldi

Haberler.com - Spor

Zehra Güneş, voleybol, Spor, Haberler

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