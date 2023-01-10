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Zehra Güneş güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu! Ebrar Karakurt'un yorumu bomba

Spor Haberleri

Zehra Güneş güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu! Ebrar Karakurt'un yorumu bomba

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, VakıfBank'tan eski takım arkadaşı Zehra Güneş'in fotoğrafına yaptığı yorumla beğeni topladı. Karakurt, yakın arkadaşı Güneş'in maç içinden paylaştığı bir görsele, "Doğdu güneşim" yorumunu yaparak kırmızı kalp emojisi koydu.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda uzun yıllar birlikte forma giydiği Zehra Güneş'in sosyal medyayı sallayan fotoğrafına Ebrar Karakurt kayıtsız kalmadı.

"DOĞDU GÜNEŞİM"

Instagram'da maç içinden bu fotoğrafını paylaşan Zehra Güneş'e Ebrar Karakurt, "Doğdu güneşim" yorumunu yaparken kırmızı kalp emojisi de koydu.

Zehra Güneş güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu! Ebrar Karakurt'un yorumu bomba

BEĞENİ YAĞDI

Yıldız voleybolcunun yorumu kısa süre içerisinde 600'den fazla beğeni aldı. Güneş'in paylaşımı ise takipçilerini mest ederken, beğeni sayısı 214 bini devirdi.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Ebrar Karakurt Zehra Güneş Spor Haberler

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