Zehra Güneş, depremde hayatını kaybeden voleybolcu Ceren Topal'ı unutmadı! Giydiği forma büyük alkış aldı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen Zehra Güneş, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında depremde hayatını kaybeden voleybolcu Ceren Topal'ın ismini formasına yazdırdı. "Hayalim Zehra Güneş olmak" açıklaması bulunan Topal'ı unutmayan Güneş, "Keşke tanışabilseydik. Umarım bir yerlerden beni görüyordur ve birazcık da olsa mutlu olmuştur." ifadelerini kullandı.

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında VakıfBank dün Polonya'nın LKS Commercecon Lodz ekibini yenerek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmaya depremde hayatını kaybeden voleybolcu Ceren Topal'ın ismini yazılı olduğu formayla çıkan Zehra Güneş büyük alkış aldı.

CEREN TOPAL'IN ADINI FORMASINA YAZDIRDI

Lodz maçı öncesi depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için yapılan saygı duruşuna VakıfBank'ın milli yıldızı Zehra Güneş damga vurdu. Güneş, depremde hayatını kaybeden ve hayalinin Zehra Güneş olmak istediğini söyleyen voleybolcu Ceren Topal'ın isminin yazılı olduğu formayı giydi.

"UMARIM BİR YERLERDEN BENİ GÖRÜYORDUR"

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Zehra Güneş, "Bugün Hatay'da yaşamını yitiren Ceren'in formasıyla sahaya çıkmak istedim. Ceren'in 'Hayalim Zehra Güneş olmak' açıklamasını bu şekilde öğrenmek hem hayatımda aldığım en üzücü hem de en gurur duyduğum yorumlardan biri oldu. Keşke tanışabilseydik. Umarım bir yerlerden beni görüyordur ve birazcık da olsa mutlu olmuştur." dedi.