Dünya şampiyonu Zehra'yı mahalle sakinleri törenle karşıladı

İngiltere'de düzenlenen WDF Kızlar Dünya Dart Şampiyonası'nda final rakibi İrlandalı Rebecca Allen'i 3-0 mağlup ederek Dünya şampiyonu olarak Türkiye'yi gururlandıran Zehra Gemi'yi mahalle komşuları yalnız bırakmadı. İngiltere'den Denizli'ye dönen Zehra için Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesinde yaşayan vatandaşlar karşılama töreni hazırladı. Mahalle komşuları tarafından meşale, konfeti ve çiçeklerle karşılanan Zehra Gemi duygusal anlar yaşadı. Mahalle de okunan istiklal marşının ardından Zehra Gemi tebrikleri kabul etti. - DENİZLİ