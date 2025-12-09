Haberler

Dünya şampiyonu Zehra'yı mahalle sakinleri törenle karşıladı

Denizlili milli dartçı Zehra Gemi, İngiltere'de düzenlenen WDF Kızlar Dünya Dart Şampiyonası'nda birinci olarak altın madalya kazandı. Finalde İrlandalı rakibi Rebecca Allen'i 3-0 mağlup eden Gemi, Denizli'ye döndüğünde mahalle sakinleri tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı.

Denizlili Milli dartçı Zehra Gemi, İngiltere'de düzenlenen WDF Kızlar Dünya Dart Şampiyonası'nda birincilik elde etti. 84 ülkeden sporcuların katıldığı Dünya Dart Şampiyonası'nın finaline kalmayı başaran Zehra Gemi, finalde eşleştiği İrlandalı Rebecca Allen'i 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. İngiltere'den Denizli'ye dönen Gemi'yi, Pamukkale ilçesinde ikamet ettiği Gökpınar Mahallesi sakinleri tarafından törenle karşıladı.

İngiltere'de düzenlenen WDF Kızlar Dünya Dart Şampiyonası'nda final rakibi İrlandalı Rebecca Allen'i 3-0 mağlup ederek Dünya şampiyonu olarak Türkiye'yi gururlandıran Zehra Gemi'yi mahalle komşuları yalnız bırakmadı. İngiltere'den Denizli'ye dönen Zehra için Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesinde yaşayan vatandaşlar karşılama töreni hazırladı. Mahalle komşuları tarafından meşale, konfeti ve çiçeklerle karşılanan Zehra Gemi duygusal anlar yaşadı. Mahalle de okunan istiklal marşının ardından Zehra Gemi tebrikleri kabul etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
