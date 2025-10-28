Zecorner Kayserispor, Niğde Belediyespor'u 1-0 Geçerek Ziraat Türkiye Kupası'nda Turu Geçti
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Zecorner Kayserispor, Niğde Belediyespor'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Maçta tek golü atan Tuci, takımının galibiyetini sağladı.
Stad: RHG EnerTürk Enerji
Hakemler: Melih Aldemir, Kemal Elmas, Ali Can Alp
Zecorner Kayserispor : Onurcan Piri, Abdulsamet Burak, Cardoso (Dk. 46 Opoku), Mendes, Mehmet Eray Özbek, Burak Kapacak (Dk. 89 Nurettin Korkmaz), Mane (Dk. 65 Ramazan Civelek), Tuci (Dk. 65 Onugkha), Carole, Dorukhan Toköz, Furkan Soyalp
Niğde Belediyespor : Mert Topuz, Muhammed Ebrar Yıldırım (Dk. 72 Yusuf Balcı), Hüseyin Furkan Uslu, Bilal Güven, Muhammed Emir Özbilen (Dk. 64 Ömer Faruk Demirel), Eyüp Can Temiz, Emre Öztaş, Ahmet Yalçın Öztürk (Dk. 84 Caner Taşkıran), Oğuzhan Şahin Uzun (Dk. 46 Emirhan Özkan), Abdullah Berkay Ekmekci, İbrahim Çam (Dk. 64 Barış Şen)
Gol: Dk. 3 Tuci (Zecorner Kayserispor )
Sarı kartlar: Dk. 39 Muhammed Emir Özbilen, Dk. 90+5 Ömer Faruk Demirel ( Niğde Belediyespor ), Dk. 76 Mendes, Dk. 81 Mehmet Eray Özbek (Zecorner Kayserispor )
3.? ?dakikada Tuci'nin kafa vuruşunda kaleye giden topu, kaleci Mert Topuz çıkardı. Meşin yuvarlağa gelişine vuran Tuci, takımına turu getiren golü kaydetti.
Zecorner Kayserispor, Niğde Belediyespor karşısında 1-0 kazanarak üst tura yükselen ekip oldu.