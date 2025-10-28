Haberler

Zecorner Kayserispor, Niğde Belediyespor'u 1-0 Geçerek Ziraat Türkiye Kupası'nda Turu Geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Zecorner Kayserispor, Niğde Belediyespor'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Maçta tek golü atan Tuci, takımının galibiyetini sağladı.

Stad: RHG EnerTürk Enerji

Hakemler: Melih Aldemir, Kemal Elmas, Ali Can Alp

Zecorner Kayserispor : Onurcan Piri, Abdulsamet Burak, Cardoso (Dk. 46 Opoku), Mendes, Mehmet Eray Özbek, Burak Kapacak (Dk. 89 Nurettin Korkmaz), Mane (Dk. 65 Ramazan Civelek), Tuci (Dk. 65 Onugkha), Carole, Dorukhan Toköz, Furkan Soyalp

Niğde Belediyespor : Mert Topuz, Muhammed Ebrar Yıldırım (Dk. 72 Yusuf Balcı), Hüseyin Furkan Uslu, Bilal Güven, Muhammed Emir Özbilen (Dk. 64 Ömer Faruk Demirel), Eyüp Can Temiz, Emre Öztaş, Ahmet Yalçın Öztürk (Dk. 84 Caner Taşkıran), Oğuzhan Şahin Uzun (Dk. 46 Emirhan Özkan), Abdullah Berkay Ekmekci, İbrahim Çam (Dk. 64 Barış Şen)

Gol: Dk. 3 Tuci (Zecorner Kayserispor )

Sarı kartlar: Dk. 39 Muhammed Emir Özbilen, Dk. 90+5 Ömer Faruk Demirel ( Niğde Belediyespor ), Dk. 76 Mendes, Dk. 81 Mehmet Eray Özbek (Zecorner Kayserispor )

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Zecorner Kayserispor, Nesine 3. Lig ekibi Niğde Belediyespor'u 1-0 yenerek tur atladı.

3.? ?dakikada Tuci'nin kafa vuruşunda kaleye giden topu, kaleci Mert Topuz çıkardı. Meşin yuvarlağa gelişine vuran Tuci, takımına turu getiren golü kaydetti.

Zecorner Kayserispor, Niğde Belediyespor karşısında 1-0 kazanarak üst tura yükselen ekip oldu.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Spor
İsrail, Gazze'yi bombalıyor! Hamas'tan ilk açıklama geldi

Hamas'tan ilk açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Valilik 29 Ekim'i yasaklı grubun şarkısıyla kutladı
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

Süper Lig devi Sörloth'u alıyor
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Netanyahu'dan Gazze için katliam emri! Saldırı başladı

Ateşkesi bozdu! Netanyahu'dan Gazze için katliam emri
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Fethiye'de sağanağın ardından gökyüzünde 'Mammatus Bulutları' görüldü

Sağanağın ardından gökyüzünde ortaya çıktı, gören gözlerini ayıramadı
İsrail'in Gazze'deki vahşetine Türkiye'den peş peşe tepkiler

İsrail'in Gazze'deki vahşetine Türkiye'den peş peşe tepkiler
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Kayalıklardan sarkan kablolar korkuttu! 19 yıllık gerçek ortaya çıktı

Kayalıklardan sarkan kablolar korkuttu! 19 yıllık gerçek ortaya çıktı
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.