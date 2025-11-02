Zecorner Kayserispor, Kasımpaşa'yı İlk Yarıda Geçti
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Zecorner Kayserispor, Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı. Kayserispor'da Furkan Soyalp ve Denswil gollerini kaydetti, Kasımpaşa'nın tek golü ise Winck'ten geldi.
Stad: RHG EnerTürk Enerji
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut
Zecorner Kayserispor : Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Denswil, Hosseini, Carole, Dorukhan Toköz, Mane, Mendes, Furkan Soyalp, Opoku, Onugkha
Kasımpaşa : Gianniotis, Frimpong, Szalai, Opoku, Winck, Baldursson, Cem Üstündağ, Cafu, Yusuf Barası, Gueye, Fall
Goller: Dk. 12 Furkan Soyalp, Dk. 32 Denswil (Zecorner Kayserispor ), D. 19 Winck ( Kasımpaşa )
Sarı kart: Dk. 28 Baldursson ( Kasımpaşa )
12. dakikada sol kanatta topla buluşan Mendes'in savunmanın arkasına gönderdiği topa ceza sahası içinde dokunan Furkan Soyalp, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
19. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Szalai savunmanın arkasına gönderdiği pasta sağ çaprazdan ceza sahasına giren Winck, topu göğsüyle kontrol etti. Winck'in sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
32. dakika Kayserispor tekrar üstünlüğü yakaladı. Sol taraftan Mendes'in kullandığı kornerde arka direğe koşu yapan Denswil, boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
Maçın ilk yarısı Zecorner Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.