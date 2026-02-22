Futbol: Trendyol Süper Lig
Tredyol Süper Lig'in 23. haftasında Zecorner Kayserispor ile Hesap.com Antalyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. İki takım da önemli pozisyonlar bulmasına rağmen, fileleri havalandıramadı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Selim Şenöz
Zecorner Kayserispor : Bilal Bayazıt, Brenet, Semih Güler, Denswil, Carole (Dk. 29 Ramazan Civelek), Dorukhan Toköz, Furkan Soyalp, Benes, Cardoso, Mendes, Onugkha
Hesap.com Antalyaspor : Julian, Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Doğukan Sinik, Saric, Storm, Van de Streek
Sarı kart: Dk. 24. Ceesay (Hesap.com Antalyaspor )
Tredyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor maçının ilk yarısı golsüz berabere bitti.
5. dakikada Dorukhan Toköz'ün sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Onugkha'nın kafa vuruşunda, kaleci Julian kapadığı köşeye gelen topu kontrol etti.
15. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Saric'in ortasında, ceza sahasında iyi yükselen Van de Streek'in uygun pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
21. dakikada Kayserispor'da Brenet'in sağ kanattan ortasında, penaltı noktası üzerinde Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.