Zecorner Kayserispor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ardından

Süper Lig'in 27. haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Teknik direktörler maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

SÜPER Lig'in 27'nci haftasında Zecorner Kayserispor sahasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic açıklamalarda bulundu.

Maçın önemli olduğunun bilincinde olduklarına vurgu yapan Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, "Biz Karagümrük maçının ne kadar önemli olduğunun farkındaydık. Karagümrük takımından duygularını daha fazla kontrol edebilen taraf olarak sahaya çıktık. Tabii ki kırmızı kart maçı etkiledi. Ama biz oyunu ilk yarıda özellikle istediğimiz gibi domine ettik. Sahada göstermek istediğimiz Kayserispor'u gösterdik. Özellikle ikinci yarıda da oyunu domine etmeye ve fırsatlar yaratmaya devam ettik. Ama 1-0'dan fazlasını yakalayamadık. Özellikle milli ara boyunca çalışacağımız birinci konu bu olacak. Ama oyuncularım bugün Kayserispor'un sahada nasıl olmasıyla alakalı beklentilerimizi karşıladı. Bundan sonrası daha iyi olacak. Bu stadyumda ikinci maçım. Buradaki atmosferden çok mutluyum. Taraftarımız bugün bizi çok iyi destekledi. Bundan sonraki maçları sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

Çift forvete dönüldükten sonra daha etkili oynadıklarının hatırlatılması üzerine ise Moe, "Bir sonraki maçta neler olacağına bakacağız. En doğru ikiliyi bulmaya çalışıyoruz. German bugün etkiliydi. Yarattığımız şansları gole çevirmek bizim için önemli. Ama yeterince ölümcül değiliz" cevabını verdi.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ise, "Kayserispor'u tebrik ediyorum. İnanılmaz bir hata ile 10 kişi kaldık. Söylemek istediğim bu ama bırakmayacağız. Sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

