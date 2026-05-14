Kayserispor'da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Kararı

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Kayserispor'da taraftarların tepkisi sonrası olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz Başkan ve üyelerin iştiraki ile toplanarak 31.05.2026 Pazar günü Kadir Has Kongre Merkezi Konferans salonunda saat 11.00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantının bir (1) hafta sonra aynı yer ve saatte yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı