Zecorner Kayserispor- Çaykur Rizespor: 2-0

STAT: RHG EnerTürk Enerji

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Süleyman Özay, Esat Sancaktar

ZECORNER KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Katongo, Semih Güler, Denswil, Carole, Dorukhan Toköz (Dk. 86 Görkem Sağlam), Bennasser (Dk. 58 Benes), Makarov (Dk. 73 Chalov), Furkan Soyalp (Dk. 58 Mendes), Miguel, Onugkha

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana - Mithat Pala (Dk. 84 Buljubasic), Mocsi, Sagnan, Hojer, Papanikolau (Dk. Pierrot), Olawoyin (Dk. 84 Muhammet Taha Şahin), Laçi, Mebude (Dk. 68 Emrecan Bulut), Mihaila, Sowe (Dk. 83 Halil Dervişoğlu)

GOLLER: Dk. 80 Chalov, Dk. 87 Benes (Zecorner Kayserispor )

SARI KARTLAR: Katongo, Bennaeser, Onugkha (Zecorner Kayserispor ) - Mihaila, Sagnan (Çaykur Rizespor )

Süper Lig'in 31'inci haftasında Zecorner Kayserispor sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı takım ligdeki beşinci galibiyetini alarak puanını 26'ya yükseltti. Konuk ekip ise 37 puanda kaldı.

2'nci dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Makaor, sağ kanattan ortasında yaptı. Furkan Soyalp'in vuruşu savunmaya çarpan top kornere gitti.

20'nci dakikada Rizespor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top Cardoso'da kaldı. Portekizli kanat oyuncusunun pasıyla topla buluşan Onugkha'nın ceza sahası sol çaprazında yere düşerken yaptığı vuruşta Fofana meşin yuvarlağı ayakları ile kornere çeldi.

35'inci dakikada Çaykur Rizespor'un golü VAR'a takıldı. Sol kanatta topla buluşan Mihaila, çaprazdan ceza sahasına girip yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Gürcan Hasova, Furkan Soyalp'e yapılan müdahalenin faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

40'ncı dakikada Kayserispor'un kullandığı serbest vuruşta Rizespor savunmasından seken top Carole'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

73'üncü dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda kafa topuna yükselen Dorukhan'ın vuruşunda top üstten oyun alanının dışına gitti.

76'ncı dakikada Benes'in yayın üzerinden yaptığı sert vuruşta kaleci Fofana topu çeldi. Dönen topa hareketlenen Mendes'in şutunda top savunmadan sekerek oyun alanına yeniden döndü.

80'inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Onugkha'nın pasıyla topla buluşan Chalov'un ceza sahası içine girdi. Kaleci Fofana'yı çalımlayan Chalov, topu boş kaleye gönderdi: 1-0.

87'nci dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkarttı. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında ceza yayının hemen solunda topla buluşan Benes'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı