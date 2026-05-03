Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Kaybettiğimiz bir şey yok

Zecorner Kayserispor, Süper Ligin 32'nci haftasında evinde ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Ligin son haftalarında mücadeleler inanılmaz oluyor. Herkesin düşmeme mücadelesi verdiği bu haftalarda Eyüpspor da bizimle aynı kaderi paylaşıyor. İster istemez bu gerginlik üzerimizde oluşuyor. Oyuncularımız yine de mücadelelerini verdiler. Bugün farklı skorla da buradan ayrılabilirdik. Ama kaybettiğimiz bir şey yok. Sadece diğer haftalara taşıdığımızı düşünüyorum. 3 puan bizi özellikle rakiplerimizin puan kaybettiği bu haftada inanılmaz bir yere taşırdı. Gerçekten güzel olurdu. Ama dediğim gibi önümüzde Alanya maçı var. Sonra içeride Konyaspor maçımız var. Biz bu maçlarda da layıkıyla oynayıp ligde kalacağımıza inanıyoruz. Oyuncular ve teknik heyetle bu düşünceden ayrılmamak adına konuştuk. Kayserispor'un bir düşme endişesi taşımadan önümüzdeki 2 maçı kazanarak ligde yoluna devam etmesini umut ediyor ve bunun da böyle olacağını biliyoruz. Zaman zaman bugün oyunun düştüğü zamanlar oldu. Ama mücadeleyi verdiğimizde kazanabileceğimizi biliyorum. İleride 2 maçı da kazanacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı