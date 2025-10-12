Haberler

Zecorner Kayserispor, Alanyaspor ile 2-2 Beraber Kaldı

Zecorner Kayserispor, Alanyaspor ile 2-2 Beraber Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in hazırlık maçında Zecorner Kayserispor, Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç, Gloria Sports Arena'da gerçekleşti.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Lige verilen milli arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Zecorner Kayserispor, Belek'te güç depoluyor. Sarı kırmızılı takım kamp çalışmaları kapsamında bugün bir başka Süper Lig temsilcisi Alnayaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Gloria Sports Arena'da oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Akdeniz temsilcisinin gollerini 79'uncu dakikada Nuno Lima ile 90+1'de ise, Bedirhan kaydederken, Kayserispor'un golleri ise Mane ve Tuci'den geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Esir takası öncesi skandal görüntüler! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence

Esir takası öncesi skandal! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence
Galatasaray'dan Anguissa harekatı

Galatasaray, Fener'in aylarca peşinde koştuğu yıldıza göz dikti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'den tarihi rest! Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası ABD'yi açık açık uyardılar

Çin'den piyasaları sarsan karar sonrası ABD'ye tarihi rest
Galatasaray'dan Anguissa harekatı

Galatasaray, Fener'in aylarca peşinde koştuğu yıldıza göz dikti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.