Zecorner Kayserispor, Alanyaspor ile 2-2 Beraber Kaldı

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Lige verilen milli arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Zecorner Kayserispor, Belek'te güç depoluyor. Sarı kırmızılı takım kamp çalışmaları kapsamında bugün bir başka Süper Lig temsilcisi Alnayaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Gloria Sports Arena'da oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Akdeniz temsilcisinin gollerini 79'uncu dakikada Nuno Lima ile 90+1'de ise, Bedirhan kaydederken, Kayserispor'un golleri ise Mane ve Tuci'den geldi.