Zaha'dan olay Galatasaray sözleri: Zaha'ya karşı nefret kampanyası yürüyor

Süper Lig devi Galatasaray'ın eski futbolcusu Wilfried Zaha, sarı-kırmızılılardaki dönemiyle ilgili açıklama yapacağını duyurdu.

"GALATASARAY HAKKINDA KONUŞACAĞIM"

Zaha'nın paylaşımında, "Sosyal medyadan nefret ediyorum ama aynı zamanda seviyorum çünkü Rio Ferdinand'ın dediği gibi, size sesinizi duyurma fırsatı veriyor. Bir gün Galatasaray'daki zamanım hakkında konuşacağım çünkü bu iğrenç hikayenin benim adıma yapılması doğru değil.

Galatasaray'dan ayrıldığımdan bu yana kulüp veya taraftarlar hakkında hiç kötü bir şey söylemedim ama taraftarların yarısı nereye gidersem gideyim Zaha'ya karşı nefret kampanyası yürütüyor gibi. Bir gün Galatasaray'daki zamanım hakkında konuşacağım ve bu geç olmayabilir."

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray, Zaha'yı önce Fransız ekibi Lyon'a kiralık göndermiş ardından Fildişili yıldız, MLS'ten Charlotte'ye transfer olmuştu. Galatasaray'da 43 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.