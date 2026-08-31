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Tekirdağ'da Zafer Bayramı Yelken Yarışları Sona Erdi

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30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Tekirdağ'da düzenlenen yelken yarışları tamamlandı. Optimist ve ILCA 4 kategorilerinde 93 sporcu mücadele etti. Dereceye girenler arasında Ahmet Arel Barut, Can Ayaz Özer, Karolina Canova ve Tuna Kaya yer aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da düzenlenen yelken yarışları sona erdi.

Tekirdağ Yelken Spor Kulübünün optimist ve ILCA 4 kategorilerinde organize ettiği yarışlara, 93 sporcu katıldı.

Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:

Optimist genel kategori: Ahmet Arel Barut Optimist junior kategori: Can Ayaz Özer Optimist kızlar kategorisi: Karolina Canova ILCA 4 genel kategori: Tuna Kaya.

Kaynak: AA
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