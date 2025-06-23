Yüzme Milli Takımı 2025 Comen Kupası'nda 31 Madalya Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen 2025 Comen Kupası Şampiyonası'nda Türkiye Yüzme Milli Takımı, toplam 31 madalya ile başarı gösterdi. 6 altın, 14 gümüş ve 11 bronz madalya kazanarak genel klasmanda ikinci sırada yer aldı.

Yüzme Milli Takımı, 20-22 Haziran tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen 2025 Comen Kupası Şampiyonası'nda toplam 31 madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre 15 ülkenin katıldığı şampiyonada ay-yıldızlı sporcular, 6 altın, 14 gümüş ve 11 bronz madalya elde etti.

Erkeklerde 458, kadınlarda da 468 puanla ikinci olan milli takım, genel klasmanda ise 926 puanla şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.

Organizasyonda altın madalya elde eden isimler şöyle:

Ela İşcan (Kadınlar 400 ve 200 metre karışık)

Arel Gültekin (Erkekler 200 ve 100 metre kelebek)

Taylan Uygur (Erkekler 400 metre serbest)

Can Acar, Serhat Kasal, Asya Melek Alp, Duru Düzen (4x50 metre Karışık Karma Bayrak Takımı)

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Dünyanın en pahalı yiyeceği! Kilosu 45 bin lira, sadece 2 çay kaşığı üretilebiliyor

Dünyanın en pahalı yiyeceği! 45 bin liraya satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Ordusu Lübnan'a saldırdı! Evi havaya uçurdular

İsrail durmak bilmiyor! Şimdi de o ülkeye saldırdılar
Yolcu otobüsünde skandal olay! Genç kadını otobanda indirip darbettiler

Genç kadını önce darbettiler, sonra yol ortasında bırakıp gittiler
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

Ağlama Duvarı'nda bir kişiye dua etti, dünyanın beklediği mesajı verdi
İran'ın Hürmüz Boğazı kararına ABD'den ilk tepki: Çin'in büyük bedel ödeyeceği bir karar olur

Hürmüz kararına ABD'den ilk tepki: Özellikle bir ülke çok etkilenir
İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler

İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler
Nefes kesen seri sona erdi! İşte NBA şampiyonu

Nefes kesen seri sona erdi! İşte NBA şampiyonu
Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış

Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.