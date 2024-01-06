Yusuf Yazıcı'nın Lille'i Golden Lion'u 12-0 mağlup etti

Fransa Kupası son 32 turunda Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Golden Lion'u 12-0 mağlup etti. Milli futbolcu, karşılaşmayı 2'şer gol ve asist ile tamamladı.

Lille, Fransa Kupası son 32 turunda, Golden Lion'u Decathlon Arena'da ağırladı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı, 11'inci dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 26 yaşındaki futbolcu, 45'inci dakikada takımının 7'nci golünün altına imzasını atarken, karşılaşmada 2 de asist yaptı. Lille, Golden Lion'u Yusuf Yazıcı (2), Jonathan David (3), Edon Zhegrova (3), Hakon Haraldsson (2), Tiago Santos ve Amine Messoussa'nın golleriyle 12-0 mağlup etti.

Yusuf Yazıcı'nın takımı Lille, bu galibiyetle son 16 turuna yükseldi.