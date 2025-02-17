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Yusuf Mert Tunç Cezalı Duruma Düştü

Yusuf Mert Tunç Cezalı Duruma Düştü
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Elazığspor'un forveti Yusuf Mert Tunç, Menemen FK maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Genç oyuncu, bu sezonki 4. sarı kartını alarak bir sonraki hafta oynanacak maçta yer alamayacak.

Menemen FK maçında sarı kart gören Elazığspor'un forveti Yusuf Mert Tunç, cezalı duruma düştü.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 23. haftası'nda Elazığspor, deplasmanda karşılaştığı Menemen FK'ya 2-1 mağlup oldu. Bordo-beyazlıların en golcü ismi Yusuf Mert, bu maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Daha önce Giresunspor, Ankara Demirspor ve Somaspor maçlarında ihtar alan Yusuf Mert, Menemen FK karşısında Ankara bölgesi hakemi Egemen Artun tarafından bu sezon ligdeki 4. sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.

Genç oyuncu bu sezon kaydettiği 13 golle takımın en fazla gol atan ismi durumunda. 24 yaşındaki santrfor, sarı kart cezası nedeniyle bir sonraki hafta iç sahada oynayacakları 68 Aksarayspor müsabakasında forma giyemeyecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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