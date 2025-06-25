Yusuf Kılıç, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Görevine Başladı

Yusuf Kılıç, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Görevine Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanan Yusuf Kılıç, yeni görevine başladı. Kılıç, Muş'ta gençlik ve spor alanında yeni bir dönemin başladığını vurgulayarak, gençlere dokunmayı ve sporun birleştirici gücünden faydalanmayı hedeflediklerini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanan Yusuf Kılıç, yeni görevine başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Yusuf Kılıç, yeni görevine başladı. İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından resmi olarak görevine başlayan Kılıç, Muş'ta gençlik ve spor alanında yeni bir dönemin başladığını vurguladı. Göreve başlamanın heyecanı ve gururunu dile getiren Yusuf Kılıç, "Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine başlamanın heyecanı ve gururuyla sizlerin huzurunda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ülkemizin farklı illerinde, gençliğe hizmet etmek adına çeşitli görevlerde bulunmuş biri olarak; şimdi bu kutlu sorumluluğu Muş gibi kadim bir şehirde devralmak benim için ayrı bir anlam taşımaktadır. Muş'un tarihi mirası, kültürel zenginliği ve genç potansiyeliyle büyük bir gelecek vaat ettiğine yürekten inanıyorum. Bizler, gençliğimizi sadece yarınların teminatı olarak görmüyoruz; aynı zamanda bugünün aktif gücü olarak değerlendiriyoruz. Bu anlayışla, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın vizyonu doğrultusunda, Muş'taki her bir gencimize dokunmayı, onları hayalleriyle buluşturmayı ve sporun birleştirici gücünden azami ölçüde faydalanmayı öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz. Yeni dönemde; tüm tesislerimizle gençlerimizin kültürel, sanatsal ve sosyal gelişimlerini desteklemek için tüm imkanlarımızla çalışacağız. Sadece tesisler inşa etmeye değil, gönül köprüleri kurmaya da gayret edeceğiz" dedi.

Görev süresi boyunca kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve Muş halkıyla istişare halinde çalışacaklarını kaydeden Yusuf Kılıç, "Bu yeni görev sürecinde, tüm kamu kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve en önemlisi Muş halkıyla birlikte hareket edeceğiz. Ortak akıl ve istişareyle, her kesimin katkısını önemseyerek çalışmayı esas alacağız. Bana bu görevi layık gören başta Sayın Bakanımız olmak üzere, büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevi devraldığım değerli yöneticimize de bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin. Hep birlikte Muş için, gençlerimiz için, geleceğimiz için güzel işler yapacağımıza inancım tamdır. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Görüşmeler başladı! Esenler Erokspor, Fenerbahçe'nin yetenekli kalecisini istiyor

Resmi görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den ayrılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan sürpriz aşk itirafı!
Resmi görüşmelere başladı bile! Alvaro Morata, Galatasaray'dan ayrılıyor

Resmi görüşmelere başladı bile! Yıldız golcü Galatasaray'dan ayrılıyor
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
Ermenistan'da darbe girişimi! Kolluk kuvvetleri son anda engelledi

Paşinyan'ı titreten girişim! Başpiskopos apar topar gözaltına alındı
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı da belli gibi

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Ahmed Kutucu'nun yeni takımı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.