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Yusuf Kerem Yerhan, DSISO dünya şampiyonasında 100 metre kelebekte bronz madalya aldı

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Yusuf Kerem Yerhan, DSISO dünya şampiyonasında 100 metre kelebekte bronz madalya aldı
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Down sendromlu milli yüzücü Yusuf Kerem Yerhan, Portekiz'deki DSISO Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kelebekte bronz madalya kazandı. Seniors (18-24 yaş) kategorisinde yarışan Yerhan, antrenörü Eyüp Yaman yönetiminde Türkiye'yi ve memleketini gururlandırdı.

Portekiz'de düzenlenen DSISO Dünya Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Kahramanmaraşlı milli sporcu Yusuf Kerem Yerhan, 100 metre kelebek yarışında üçüncü oldu.

Kahramanmaraşlı down sendromlu milli yüzücü Yusuf Kerem Yerhan, Portekiz'de ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırarak Türkiye'yi ve memleketini gururlandırdı.

Portekiz'in Albufeira kentinde düzenlenen DSISO Dünya Yüzme Şampiyonası'nda (DSISO World Swimming Championships) milli takım adına yarışan Kahramanmaraşlı özel sporcu Yusuf Kerem Yerhan, antrenörü Eyüp Yaman yönetiminde sergilediği performansla büyük bir başarıya imza attı.

100 metre kelebek disiplininde mücadele eden milli sporcu, Seniors (18-24 yaş) kategorisinde bronz madalya kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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