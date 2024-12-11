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Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın Başarısı Antrenörlük Kurslarına İlgi Artırdı

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın Başarısı Antrenörlük Kurslarına İlgi Artırdı
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2024 Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın başarısı, atıcılık alanında düzenlenen antrenörlük kurslarına katılımı önemli ölçüde artırdı. Türkiye Atıcılık Federasyonu, Mersin'de 'Atıcılık Yardımcı Antrenörlük Kursu' düzenliyor.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'ın başarısı atıcılıktaki antrenörlük kurslarına katılımı artırdı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin'in Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde 9 Aralık'ta "Atıcılık Yardımcı Antrenörlük Kursu" açıldı.

Kursta eğitim alan katılımcılar çeşitli eğitimlerden geçerek antrenör olmaya hak kazanıyor.

Havalı ve Ateşli Silahlar 3. Kademe Antrenörü Kemal Erkahya, gazetecilere, daha önce açılan kurslara 25-30 kişinin başvurduğunu söyledi.

Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'ın başarısının ardından antrenörlük kurslarına katılımın arttığını belirten Erkahya, şöyle devam etti:

"Olimpiyatlardaki başarımızın ardından sporcularda yoğun ilgi bekliyorduk. Antrenörlerden de bu ilgiyi görmemiz gurur verici. Burada iki kurs açtık. Normalde bir kurs için kontenjan dolmuyordu, ortalama 25-30 aday antrenörümüz oluyordu. Şu an geldiğimiz noktada bir kurs kontenjanı yetmiyor ikinci kursu açıyoruz. İkinci kursta da kontenjanlarımızı dolduruyoruz. Bundan sonra da böyle olmasını umuyoruz."

Kursiyerlerden Aysel Uğural da voleybol antrenörü olarak görev yaptığını ifade etti.

Bu kursa Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın başarısından dolayı katıldığını anlatan Uğural, "Kendimize milli sporcularımızı öncelik aldık. İyi bir sporcu yetiştirmek bir antrenörün görevi diye düşündük ve bu branşa başvuru yaptık." dedi.

Ayşe Başak Bingül de atıcılıkta sporcu yetiştirme hayalinin olduğunu söyledi.

Merve Yüz ise bu branşla üniversitede tanıştığını belirterek, atıcılıkta elde edilen başarı sonrası kursa başvurduğunu kaydetti.

Atıcılık Yardımcı Antrenörlük Kursu, 14 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Spor
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