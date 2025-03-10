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Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

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Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı. Milli sporcularımız, finalde Çek Viktorie Sindlerova-Pavel Schejbal çiftini 16-14 yendi.

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde mücadele eden Yusuf Dikeç- Şevval İlayda Tarhan ikilisi, altın madalya elde etti.

580 PUANLA FİNALE ÇIKTILAR

Hırvatistan'ın Osijek kentindeki organizasyonda Türkiye'yi temsil eden olimpiyat madalyalı milli sporcular Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, sıralama müsabakasında atmış oldukları 580 puanla altın madalya karşılaşmasına çıkmaya hak kazandı.

ÇEKLERİ YENİP ŞAMPİYON OLDULAR

Finalde Çek Viktorie Sindlerova-Pavel Schejbal çiftini 16-14 yenen milli atıcılar, altın madalya aldı. Bu kategoride bronz madalya ise Sırbistan'dan Zorana Arunovic-Damir Mikec ikilisinin oldu.

ATICILIKTAKİ İLK MADALYAMIZI KAZANDIRMIŞLARDI

Paris 2024 Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya alan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, Türkiye'ye olimpiyat tarihinde atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırmıştı. Öte yandan Şevval İlayda, Hırvatistan'daki organizasyonda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde de Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Vatana, Millete hayırlı olsun. Kendilerini tebrik ediyorum. Saygılarımla.

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Helal olsun...

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Tavrı ve duruşuyla dünyada ekol haline gelmiş bir Yusuf Dikeç'i şampiyonada şampiyonaya hatırlamakta bize özgü bir durum olsa gerek...

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