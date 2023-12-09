Üye Girişi
Haberler

Yusuf Demir, Ordulararası Serbest Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Azerbaycan'da düzenlenen şampiyonada Türk Silahlı Kuvvetlerini temsil eden Yusuf Demir, 57 kilogramda gümüş madalya elde etti. Genç güreşçi, yeni hedefleri için çalışmalarına devam ediyor.

Azerbaycan'da düzenlenen Ordulararası Serbest Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Demir, başarı çıtasını yükseltmek istiyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde düzenlenen şampiyonada Türk Silahlı Kuvvetlerini temsil eden Çayırovalı güreşçi Yusuf Demir, organizasyonda 57 kilogramda gümüş madalya elde etti.

İlk defa uluslararası bir organizasyonda madalya kazanmanın mutluluğunu yaşayan 21 yaşındaki sporcu, yeni hedefleri için yoğun çalışıyor.

Demir, uluslararası alanda ilk defa bu kadar önemli bir derece elde ettiğini belirterek, altın madalyayı kaybetmenin hüznünü yaşadığını söyledi.

Bundan sonra yapılacak Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlara katılma hakkı kazanıp organizasyonlarda birincilik almayı hedeflediğini dile getiren Demir, "Çok şükür bu sene Ordulararası Serbest Güreş Şampiyonası'nda büyüklerde 2. oldum. İnşallah önümüzdeki seneler daha iyi olacak. İnşallah önümüzdeki senelerde daha büyük şampiyonlukları ülkemize, ilimize ve ilçemize getireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Demir, müsabakalarda kendilerine destek veren Azerbaycan halkına teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor antrenörü Mustafa Şenol da Demir'in aldığı bu başarının, tesadüf olmadığını vurgulayarak, 8 yıllık bir çalışmanın sonucu olduğunu kaydetti.

Demir'in 2015'ten 2023'e kadar her yaşta Türkiye'de madalya kazandığını aktaran Şenol, "2023 yılında büyükler Türkiye şampiyonasında 57 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu. Azerbaycan'da yapılan Ordulararası Dünya Şampiyonasında ikinci oldu. Hedefimiz olimpiyatta madalya almak. İnşallah bunu gerçekleştirmek için sonuna kadar çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

Yusuf Demir Azerbaycan Uluslararası Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi? The Game Awards 2023 kazananları kim oldu? Yılın en iyi oyunu belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2024 Asgari Ücret belli oldu mu, ne kadar olacak, saatlik ne kadar? Asgari Ücret günlük net! İşte konuşulan son rakamlar! YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title