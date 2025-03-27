2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında

Otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı

İstanbul'da iki metro istasyonu kapatıldı
Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var

Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var

Özel'e DEM Parti lideri resti çekti: Bizim daha önemli işlerimiz var

Yusuf Cihat Çelik: "Tribünde olmak bazen daha stresli"

Yusuf Cihat Çelik:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelisporlu oyuncu Yusuf Cihat Çelik, Sakaryaspor maçı öncesi sarı kart cezası nedeniyle sahada yer alamayacak olmanın üzüntüsünü yaşadığını ve takım arkadaşlarına güvendiğini ifade etti. Çelik, maçın önemine vurgu yaparak, dışarıdan destekle takıma yardımcı olacağını belirtti.

Sakaryaspor maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Kocaelisporlu oyuncu Yusuf Cihat Çelik, maç öncesinde yaptığı açıklamada tribünde olmanın bazen daha stresli olduğunu ve takım arkadaşlarına güvendiğini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Kocaelispor, 31 Mart Pazartesi evinde karşılaşacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Körfez Brunga Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kocaelisporlu oyuncu Yusuf Cihat Çelik, Sakaryaspor maçının taraftar ve kendileri için önemli bir maç olduğunu belirterek, "Bu maçta sahada olamayacağım için çok üzgünüm. Deplasmanda kazanırken sahadaydım. Aynı duyguları bu maçta da yaşamak isterdim. Nasip değilmiş. Artık takım arkadaşlarımı dışarıdan dualarla destekleyeceğim. Umarım bu maçta iyi bir oyun ile 3 puanımızı inşallah alırız. Tribünde olmak bazen daha stresli olabiliyor saha içerisinde bazen adrenalin duygusu ile anlayamıyorsunuzZor bir maç olacak ama takım arkadaşlarıma güveniyorum. Milli arada çok çalıştık. İyi bir oyunla ve taraftarımızın desteği ile inşallah 3 puanı alacağız" dedi.

Antrenman öncesinde Sakaryaspor maçı ile ilgili açıklama yapan Appindangoye ise kendilerini çılgın bir atmosferin beklediğini ifade ederek, "Maçın çok önemli olduğunu hepimiz farkındayız. Hem bizim hem de camiamız için çok önemli bir maç. Şu anda da toplayabildiğimiz kadar puan toplamamız gerekiyor. Çünkü son 5 maçta yalnızca 5 puan toplayabildik. Bizim hedefimizden dolayı herhangi bir seçeneğimiz yok. Bu maçı kazanmalıyız" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title