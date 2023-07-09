Yusuf Can Zeybek, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Oldu

Edirne'de 662'ncisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı finalde İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek kazandı. Er Meydanı'ndan başpehlivan çıkan Zeybek'in altın kemerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak taktı.< Edirne'de bu yıl 662'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık güreşleri çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Finale gelene kadar favori isimler Ali Gürbüz ve Orhan Okulu gibi isimlerin elendiği güreşlerin çoğunluğu puan alanın kazandığı uzatmalara gitti. Sarayiçi Er Meydanı'nda final güreşinden önce gerçekleştirilen yarı final müsabakalarında 652 ve 655'inci Kırkpınar Güreşleri şampiyonu İsmail Balaban ile Hüseyin Gümüşalan ve 648 ve 649'uncu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri birincisi Mehmet Yeşil Yeşil ile genç isim Yusuf Can Zeybek karşılaştı.