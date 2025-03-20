AK Parti'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum

AK Parti'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum
İBB soruşturmasında rüşvet iddiası: 2 isim, ünlü AVM'nin sahiplerinden 5 milyon euro istedi

Bomba rüşvet iddiası! Ünlü AVM'den 5 milyon euro istemişler
İmamoğlu'ndan yargı mensuplarına çağrı: Sessiz kalamazsınız, kalmamalısınız

Gözaltındaki İmamoğlu'ndan yargı mensuplarına çağrı
İBB'deki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında para sayma görüntüleri ortaya çıktı

İBB'deki rüşvet soruşturmasında para sayma görüntüleri ortaya çıktı

Yusuf Akçiçek, piyasa değerini binlerce kat artırdı

Yusuf Akçiçek, piyasa değerini binlerce kat artırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Transfermarkt'ın Süper Lig'deki futbolcuların piyasa değerlerini güncellemesiyle değerini en çok katlayan isim Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek oldu. Yusuf'un 150 bin euro olan piyasa değeri 5.5 milyon euroya yükseldi ve böylece bu alanda kariyer rekorunu kırmış oldu. 19 yaşındaki futbolcunun değeri yüzde 3566.7 artış gösterdi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun üzerine titrediği genç stoper Yusuf Akçiçek, adından söz ettirmeye devam ediyor. Transfermarkt, Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerinde güncellemeye giderken Avrupa'dan birçok dev kulübün radarına giren Yusuf'un değerindeki büyük artış göze çarptı.

DEĞERİNİ NEREDEYSE 4 BİNE KATLADI

Yusuf Akçiçek'in piyasa değeri 150 bin eurodan 5.5 milyon euroya yükseldi. Böylece genç stoperin değerinde yüzde 3566.7'lik bir artış yaşanmış oldu. Yusuf, Süper Lig'deki son güncellemede piyasa değerini en fazla artıran futbolcu oldu.

KARİYER REKORU KIRDI

Performansıyla dev kulüpleri peşine takan ve yakın zamanda A Milli Takım'dan da davet alan 19 yaşındaki futbolcu, 5.5 milyon euroluk piyasa değeriyle profesyonel futbolculuk kariyerinin rekorunu da kırmış oldu.

YUSUF'UN FENERBAHÇE RAKAMLARI

Yusuf Akçiçek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tü kulvarlarda toplamda 16 maça çıktı ve 970 dakika sahada kaldı. Yusuf, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Genç stoperin sarı-lacivertlilerle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title