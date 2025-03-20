Yusuf Akçiçek, piyasa değerini binlerce kat artırdı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun üzerine titrediği genç stoper Yusuf Akçiçek, adından söz ettirmeye devam ediyor. Transfermarkt, Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerinde güncellemeye giderken Avrupa'dan birçok dev kulübün radarına giren Yusuf'un değerindeki büyük artış göze çarptı.

DEĞERİNİ NEREDEYSE 4 BİNE KATLADI

Yusuf Akçiçek'in piyasa değeri 150 bin eurodan 5.5 milyon euroya yükseldi. Böylece genç stoperin değerinde yüzde 3566.7'lik bir artış yaşanmış oldu. Yusuf, Süper Lig'deki son güncellemede piyasa değerini en fazla artıran futbolcu oldu.

KARİYER REKORU KIRDI

Performansıyla dev kulüpleri peşine takan ve yakın zamanda A Milli Takım'dan da davet alan 19 yaşındaki futbolcu, 5.5 milyon euroluk piyasa değeriyle profesyonel futbolculuk kariyerinin rekorunu da kırmış oldu.

YUSUF'UN FENERBAHÇE RAKAMLARI

Yusuf Akçiçek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tü kulvarlarda toplamda 16 maça çıktı ve 970 dakika sahada kaldı. Yusuf, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Genç stoperin sarı-lacivertlilerle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.