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Yusuf Akçiçek'in maaşı tam 10 kat birden arttı

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Fenerbahçe, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine giren 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek'in kontratını 2030'a kadar uzatmayı ve maaşını 10 milyon TL'ye çıkarmayı planlıyor. Aston Villa'dan gelen teklifi teknik direktör Jose Mourinho'nun isteğiyle reddeden yönetim, genç oyuncunun kafasını rahatlatmak için harekete geçti.

Avrupa'nın önemli kulüplerinin takip ettiği 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek'in milyon TL'lik yıllık ücreti 10 milyona çıkarılıp kontratı 2030'a kadar uzatılacak

Fenerbahçe'de yıldızını parlatan Yusuf Akçiçek, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine girdi. Sezon başında Aston Villa'dan gelen teklifi teknik direktör Jose Mourinho'nun isteğiyle reddeden yönetim, Yusuf Akçiçek'in kafasını rahatlatmak için harekete geçti.

Portekizli hocanın üzerine eğildiği genç oyuncunun Haziran 2028'ye kadar olan sözleşme süresi, ciddi bir zamla uzatılacak. Şu anda 1 milyon TL ücret alan Yusuf'un maaşını 10 milyon TL'ye çıkartacak olan sarı-lacivertliler, kontratını da 2030'a kadar yapacak.

Fenerbahçeli oyuncuyu izlemek için son olarak Manchester United, Napoli, Leipzig ve Atletico Madrid kulüpleri scoutlarını yollamıştı. Sezon sonunda Yusuf'u göndermeyi düşünmeyen yönetim, oyuncusunu Şampiyonlar Ligi arenasında göstermek ve çok daha büyük paralara satmak istiyor.

Yusuf Akçiçek'in maaşı tam 10 kat birden arttı
Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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