Yusuf Akçiçek 22 milyon euro karşılığında Al-Hilal'de
Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Yusuf Akçiçek ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Suudi ekibi bu transfer için Fenerbahçe'ye 22 milyon euro ödeyecek.
Fenerbahçe forması giyen 19 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.
AL-HILAL'E TRANSFER OLDU
Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek'i transfer etti. Suudi ekibi, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından 19 yaşındaki genç yıldız ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Milli oyuncu, Al-Hilal'de yıllık 6 milyon euro maaş alacak.
ANLAŞMANIN DETAYLARI
Transferin maliyeti de belli oldu. Al-Hilal, Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'ye 22 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca sonraki satıştan yüzde 15 pay da verecek.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe formasıyla toplam 27 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.