Yusuf Akçiçek 22 milyon euro karşılığında Al-Hilal'de
Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Yusuf Akçiçek ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Suudi ekibi bu transfer için Fenerbahçe'ye 22 milyon euro ödeyecek.

Fenerbahçe forması giyen 19 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

AL-HILAL'E TRANSFER OLDU

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek'i transfer etti. Suudi ekibi, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından 19 yaşındaki genç yıldız ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Milli oyuncu, Al-Hilal'de yıllık 6 milyon euro maaş alacak.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Transferin maliyeti de belli oldu. Al-Hilal, Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'ye 22 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca sonraki satıştan yüzde 15 pay da verecek.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe formasıyla toplam 27 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
