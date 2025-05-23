Yurtlig Satranç Türkiye Şampiyonası Denizli'de Sona Erdi

Yurtlig Satranç Türkiye Şampiyonası Denizli'de Sona Erdi
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Denizli'nin Pamukkale Satranç Salonu'nda düzenlenen Yurtlig Satranç Türkiye Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada kızlar kategorisinde Seda İrem Kibrit, erkekler kategorisinde ise Mus'ab İyimutaf birinci oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Yurtlig Satranç Türkiye Şampiyonası sona erdi. Pamukkale Satranç Salonu'nda, 50 ilden 85 sporcunun hamle yaptığı şampiyona sonunda dereceye giren sporculara ödülleri törenle takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Yurtlig yarışmaları farklı branşlarda gerçekleşen şampiyonalarla devam ediyor. Yarışmalar kapsamında Yurtlig Satranç Türkiye Şampiyonası, 19-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Satranç branşında Türkiye'nin ev prestijli tesislerinden biri olan Pamukkale Satranç Salonu'nda yapılan şampiyonada, 50 farklı ilden toplam 85 sporcu hamle yaptı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği şampiyonada, Kızlar ve Erkekler kategorilerinde pür dikkat gerçekleşen yarışmalar çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Şampiyona sonunda Kızlar kategorisinde Seda İrem Kibrit, Erkekler'de ise Mus'ab İyimutaf Türkiye Şampiyonu oldu. Düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödüllerini, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü Tekin Kazak takdim etti.

Dereceye giren sporculardan kızlarda ise; 1'inci Seda İren Kibrit, 2'inci Bedihanur Kamalak, 3'üncü Meryem Karaağaç, 4'üncü Hazal Cebeci oldu. Dereceye giren erkeklerden ise, 1'inci Musab İyimutaf, 2'inci Turgut Süel, 3'üncü Hasan Karakurt, 4'üncü Süleyman Uymaz oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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