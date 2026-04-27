YurtLig futbol heyecanı Denizli'de başlıyor

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından YurtLig adıyla üniversite öğrencileri arasında düzenlenen spor organizasyonları devam ediyor. 28 Nisan-05 Mayıs tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde Futbol Grup Şampiyonası yapılacak.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından YurtLig adı altında düzenlenen spor turnuvaları, yurtlarda kalan öğrencilerin yoğun katılımıyla devam ediyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen spor etkinlikleri ile bir araya gelen gençler, hem spor yapıyor hem de yeni arkadaşlıklar edinerek sosyalleşiyor.

YurtLig Futbol Grup Şampiyonası'nın açılış seremonisi 29 Nisan Çarşamba günü saat 10.00'da Pamukkale Koca Çukur'da gerçekleşecek. 9 ilden gelen takımlardan 178 sporcunun mücadele edeceği şampiyonada karşılaşmalar; Kınıklı Spor Kompleksi ile Buldan ve Honaz Futbol Sahalarında oynanacak. Grup müsabakalarını lider olarak tamamlayan takımların mücadele edeceği final karşılaşmalarının ardından, şampiyon takım YurtLig Futbol Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda gerçekleşecek şampiyonada; Pamukkale'deki seremoninin akabinde sporcular için Pamukkale Travertenleri, Hierapolis Antik Kenti ve Karahayıt'ı kapsayan tematik gezi düzenlenecek. Günün devamında ise Honaz ilçesinde bulunan Göz Piknik Alanı'nda katılımcılar için sosyal etkinlik gerçekleştirilecek.

YurtLig spor organizasyonları ile gençleri misafir edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Denizli'ye gelecek tüm sporculara başarılar diledi. - DENİZLİ

