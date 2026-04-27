YurtLig futbol heyecanı Denizli'de başlıyor

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından YurtLig adıyla üniversite öğrencileri arasında düzenlenen spor organizasyonları devam ediyor. 28 Nisan-05 Mayıs tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde Futbol Grup Şampiyonası yapılacak.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından YurtLig adı altında düzenlenen spor turnuvaları, yurtlarda kalan öğrencilerin yoğun katılımıyla devam ediyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen spor etkinlikleri ile bir araya gelen gençler, hem spor yapıyor hem de yeni arkadaşlıklar edinerek sosyalleşiyor.

YurtLig Futbol Grup Şampiyonası'nın açılış seremonisi 29 Nisan Çarşamba günü saat 10.00'da Pamukkale Koca Çukur'da gerçekleşecek. 9 ilden gelen takımlardan 178 sporcunun mücadele edeceği şampiyonada karşılaşmalar; Kınıklı Spor Kompleksi ile Buldan ve Honaz Futbol Sahalarında oynanacak. Grup müsabakalarını lider olarak tamamlayan takımların mücadele edeceği final karşılaşmalarının ardından, şampiyon takım YurtLig Futbol Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda gerçekleşecek şampiyonada; Pamukkale'deki seremoninin akabinde sporcular için Pamukkale Travertenleri, Hierapolis Antik Kenti ve Karahayıt'ı kapsayan tematik gezi düzenlenecek. Günün devamında ise Honaz ilçesinde bulunan Göz Piknik Alanı'nda katılımcılar için sosyal etkinlik gerçekleştirilecek.

YurtLig spor organizasyonları ile gençleri misafir edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Denizli'ye gelecek tüm sporculara başarılar diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TOKİ İstanbul kura çekimi sona erdi! Noter onayı sonrası kesin listeler TOKİ sitesinde

100 bin kişinin hayalleri gerçek oldu! Kazananlar açıklandı
Arakçi ile görüşen Putin'den net mesaj: İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacağız

Putin'den Trump'ı zora sokacak İran çıkışı: Her şeyi yaparız

İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri

Gülistan çok mutluymuş! İşte kaybolmadan önceki yeni görüntüleri
500

Otel odasında sır ölüm! Kamera detayı kafa karıştırdı

Otel odasında sır ölüm! Kamera detayı kafa karıştırdı
Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı

Süper Lig'e çıkmaya 1 adım kala kovuldu

5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti

5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti
Yıldız futbolcuyu daha önce böyle görmediniz! İçip içip bayıldı

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! İçip içip bayıldı

Otel odasında sır ölüm! Kamera detayı kafa karıştırdı

Otel odasında sır ölüm! Kamera detayı kafa karıştırdı
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber

Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber

Murat Övüç'ten oğlu ve gelinine rest: Ben bunu hak etmedim

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk darbeyi oğlundan yedi