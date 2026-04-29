Yurt Lig heyecanı öncesi sporcular Karabük ve Safranbolu'yu keşfetti

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından düzenlenen Yurt Lig Karadeniz Bölge Futbol Müsabakaları öncesinde Karabük'e gelen sporcular için şehir merkezi ve Safranbolu'da gezi programı düzenlendi. Organizasyon öncesi kentin tarihi ve kültürel noktalarını gezen sporcular, hem Karabük'ü tanıdı hem de müsabakalar öncesinde moral depoladı.

30 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında Karabük'te gerçekleştirilecek müsabakalara Amasya, Bolu, Çorum, Düzce, Kastamonu, Samsun, Sinop ve Zonguldak'tan yaklaşık 250 sporcu, antrenör ve idareci katılacak.

Müsabakalar öncesi düzenlenen program kapsamında kafileler Karabük şehir merkezindeki önemli noktalar ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'nun tarihi sokakları, konakları ve kültürel alanlarını ziyaret etti.

"Sporcular tarihi kentte moral depoladı"

Gezi programı kapsamında tarihi ve kültürel mirası yakından tanıma fırsatı bulan sporcular, müsabakalar öncesinde moral depolarken, Safranbolu'nun eşsiz atmosferi katılımcılardan tam not aldı.

Katılımcılar, Karabük'ün doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve misafirperverliğinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, organizasyonun yalnızca sportif rekabet değil kültürel kaynaşma açısından da önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Spor turizmine katkı sağlayacak

Karadeniz Bölge Müsabakalarının Karabük'te düzenlenmesinin kentte spor turizmine katkı sunması beklenirken, organizasyonla birlikte ekonomik hareketliliğin artması ve Karabük ile Safranbolu'nun tanıtımına değer katılması hedefleniyor.

Yetkililer, böylesi organizasyonların gençler arasında dostluk ve dayanışmayı güçlendirdiğini vurgulayarak Karabük'ün spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma kapasitesinin her geçen gün arttığını belirtti.

"Karabük sporun buluşma noktası oluyor"

Organizasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan yetkililer, Karabük'ün son yıllarda spor altyapısı ve organizasyon kabiliyetiyle dikkat çektiğini belirterek, "Bu tür bölgesel organizasyonlar sadece sportif başarıya değil, şehrimizin tanıtımına da katkı sunuyor. Genç sporcularımızı Karabük'te ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Karabük, önümüzdeki günlerde başlayacak müsabakalarda genç sporcuları ağırlayarak sporun birleştirici gücüne ev sahipliği yapacak. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı