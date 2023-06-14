Yurt dışına gidecek deniyordu! Serdar Dursun, yeni adresiyle herkesi ters köşe yapacak
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Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve forma şansı bulamayan Serdar Dursun'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki futbolcunun ismi Alman ekipleriyle anılıyordu.
Sezonu ikinci bitiren ve bazı futbolcularla yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe'de sezonun hayal kırıklığı yaşatan isimlerinden biri olan Serdar Dursun'a talip çıktı.
Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un takımında forma şansı bulmakta çok zorlanan milli futbolcuya Süper Lig ekiplerinden Karagümrük resmen talip oldu.
Serdar Dursun'un Fenerbahçe'deki geleceği netleşmeden transfer konusunda karar vermek istemediği, bu nedenle Karagümrük'ten süre talep ettiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı için ayrılmaya sıcak bakan milli futbolcuya, Alman ekiplerinin de ilgili olduğu biliniyor.
Sizce #Fenerbahçe 'nin yeni teknik direktörü kim olmalı?— Haberler.com (@Haberler) June 13, 2023