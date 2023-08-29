Yürekler ağza geldi! Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı birinin kafası yarıldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Molde'yi ağırladığı esnada, Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı. Çarpışma sonucunda yerde kalan futbolculardan birinin kafası yarıldı. Icardi ise çarpışmadan sağ salim çıktı. Oyunculardan ikisi de sakatlanarak oyundan çıktı.