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Yürekler ağza geldi! Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı birinin kafası yarıldı

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Molde'yi ağırladığı esnada, Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı. Çarpışma sonucunda yerde kalan futbolculardan birinin kafası yarıldı. Icardi ise çarpışmadan sağ salim çıktı. Oyunculardan ikisi de sakatlanarak oyundan çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray'ın Norveç'in Molde ekibini konuk ettiği maçta 3 oyuncu çarpıştı. Birinin kafası yarıldı.

Yürekler ağza geldi! Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı birinin kafası yarıldı

SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTILAR

Maçın 14. dakikasında Molde'de Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı. Oyunculardan birinin kafası yarılırken ikisi de sakatlanarak oyundan çıktı.

Yürekler ağza geldi! Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı birinin kafası yarıldı

KNUDTZON'UN KAFASI YARILDI

Mücadelenin 14. dakikasında iki oyuncu arasında kalan Mauro Icardi problem olmadan ayağa kalktı. Fakat Molde'de Knudtzon'un kafası yarıldı.

Yürekler ağza geldi! Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı birinin kafası yarıldı

Yürekler ağza geldi! Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı birinin kafası yarıldı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Spor Haberler

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