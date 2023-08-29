Yürekler ağza geldi! Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı birinin kafası yarıldı
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Molde'yi ağırladığı esnada, Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı. Çarpışma sonucunda yerde kalan futbolculardan birinin kafası yarıldı. Icardi ise çarpışmadan sağ salim çıktı. Oyunculardan ikisi de sakatlanarak oyundan çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray'ın Norveç'in Molde ekibini konuk ettiği maçta 3 oyuncu çarpıştı. Birinin kafası yarıldı.
SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTILAR
Maçın 14. dakikasında Molde'de Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı. Oyunculardan birinin kafası yarılırken ikisi de sakatlanarak oyundan çıktı.
KNUDTZON'UN KAFASI YARILDI
Mücadelenin 14. dakikasında iki oyuncu arasında kalan Mauro Icardi problem olmadan ayağa kalktı. Fakat Molde'de Knudtzon'un kafası yarıldı.