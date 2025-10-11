Haberler

Yürekler ağızlara geldi! Osimhen ve Ndidi'yi taşıyan uçak acil iniş yaptı

Yürekler ağızlara geldi! Osimhen ve Ndidi'yi taşıyan uçak acil iniş yaptı
Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen ve Beşiktaşlı futbolcu Wilfred Ndidi'nin de içinde bulunduğu Nijerya Milli Takımı uçağı, ön camın çatlaması sebebiyle Angola'ya acil iniş yaptı. Yetkililer olaya hızla müdahale ederken, oyuncu ve yönetciler uçaktan indi. Takım için yeni uçuş planı yapılacak.

İçinde Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen ve Beşiktaşlı futbolcu Wilfred Ndidi'nin de bulunduğu Nijerya Milli Takımı'nın uçağı korku dolu anlar yaşadı.

UÇAĞIN ÖN CAMI ÇATLADI

Güney Afrika'dan dönüş yolunda Nijerya Milli Takımı'nın uçağında kalkıştan kısa bir süre sonra havadayken ön camı çatlama gerçekleşti.

ACİL İNİŞ YAPILDI

Pilot, uçağı Angola'nın Luanda kentindeki bir havaalanına indirmek zorunda kaldı. Ardından yetkililerin olaya hızla müdahale etmesi sonucu tüm oyuncu ve yöneticilerin uçaktan indirildiği belirtilirken, takım için yeni uçuş planı yapılacağı aktarıldı.

NİJERYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Nijerya Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili açıklama gelerek, "Uçak havalandıktan sonra ön camında çatlak meydana geldi. Pilot, uçağı başarıyla tekrar Luanda'daki havalimanına indirmeyi başardı. Havayolları ile Nijerya Federal Hükümeti'nin ilgili makamları, Ulaştırma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanının Özel Kalem Müdürü dâhil, Lagos'tan kalkacak başka bir uçağın Luanda'ya gidip kafileyi alarak Uyo'ya götürmesi için gerekli uçuş ve iniş izinlerini hızla temin etmeye çalışıyor." denildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
