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Yunusemre'de minik futbolcular 19 Mayıs için ter döktü

Yunusemre'de minik futbolcular 19 Mayıs için ter döktü

Spor Haberleri

Yunusemre Belediyespor'un ev sahipliğinde düzenlenen 19 Mayıs Mini Futbol Turnuvası coşkuyla gerçekleşti.

Yunusemre Belediyespor'un ev sahipliğinde düzenlenen 19 Mayıs Mini Futbol Turnuvası coşkuyla gerçekleşti.

Yunusemre'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde futbol turnuvası düzenlendi. Yunusemre Belediyespor tarafından Evrenos'ta 10 yaş kategorisinde düzenlenen turnuvada Yunusemre Belediyespor, Manisa Futbol Kulübü, Karaköyspor FK, Horozköyspor ter döktü. Minik futbolcular, kaybedenin olmadığı turnuvada bol bol maç yaptı. Turnuvayı Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Yunusemre Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Taşdemir, Kulüp Müdürü Etem Salih Aytaş, Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörler Suat Avcı, Fadıl Kantaşlı ve Serhat Koçyiğit birlikte izledi.

Katılımcı tüm takımlara teşekkür eden Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, çocukların gelişimine katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yunusemre Gençlik Futbol Spor Haberler

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