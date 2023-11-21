Yunusemre Belediyespor'un Türkiye Şampiyonalarında Kazandığı Madalyalarla Gurur Duyuldu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çeşitli branşlarda katıldığı Türkiye şampiyonalarında madalya kazanan Yunusemre Belediyespor'un sporcularını tebrik ederek ödüllendirdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 2023 yılında Türkiye şampiyonalarında başarılı olarak Manisa'nın gururu olan Yunusemre Belediyespor'un sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek ödüllendirdi. Başkan Çerçi, güreş, judo, tekvando ve badminton branşlarında madalya elde eden sporcu ve antrenörleri makamında ağırladı. Başkan Çerçi, spora ve sporcuya yaptıkları yatırımlarla ferdi amatör branşlarda çok sayıda milli sporcular yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Disiplinli çalışmalarla 2023 yılının madalyalarla dolu geçtiğini kaydeden Çerçi, "Şehri imar ederken nesli ihya etmeliyiz. Çocuklarımızın başarısı için emek harcayan Kulüp Başkanımız Arif Alkan'ı, yönetimini, değerli hocalarımızı ve çocuklarımızı spora yönlendiren kıymetli ailelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. Ziyarette Kulüp Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can ve Kulüp Genel Koordinatörü Güliz Onater de yer aldı.

Türkiye şampiyonalarında judo gençlerde Şeyda Nur Çiçek altın, Sümeyye Kaya bronz, ümitlerde Irmak Ceylin Güçtekin gümüş, Merve Kaya ve Emin Taha Kırmızı bronz, yıldızlarda Emirhan Baba bronz, Miniklerde Poyraz Çakal gümüş, güreş branşında U13 yaşta Hakim Beytullah Kalay gümüş, Ömer Faruk Batur bronz, U11 yaşta Ramazan Özman ve Yusuf Emir Yünden gümüş, U15 yaşta Kadir Kadiroğlu bronz, tekvandoda Selvinaz Küçükcankurtaran altın, badminton U11 yaşta Zeren Doğa Akgün bronz madalya kazanmıştı. - MANİSA