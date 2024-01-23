Yunusemre Belediyespor U16 Futbol Takımı Türkiye Şampiyonası'na Avantajlı Başladı

Yunusemre Belediyespor U16 Futbol Takımı, Play Off'ta oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrılarak Türkiye Şampiyonası'na katılma yolunda avantaj yakaladı.

U16 Futbol İl Birinciliği'nde mücadele eden Yunusemre Belediyespor, Play Off'ta yoluna kayıpsız ilerliyor. İlk haftada konuk ettiği Kulagücü'nü 9-2 mağlup eden Mavi Beyazlı gençler, ikinci haftada Salihli'de konuk olduğu Poyraz Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti. İki maçta topladığı 6 puanla gruptaki liderliğini sürdüren Yunusemre Belediyespor, kalan üç maçında Yıldızspor 45 FK (D), Soma 301 Karaelmasspor (İ) ve Selvilitepespor (D) maçlarından maksimum puanları alıp Türkiye Şampiyonası vizesini almayı hedefliyor. 6 takımlı grupta ilk ikiye giren takımların Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağının altını çizen Yunusemre Belediyespor U16 Futbol Takımı Antrenörü Birol Yiğit, yakaladıkları avantajı son düdüğe kadar sürdürerek hedefe ulaşacaklarını söyledi. - MANİSA