Keçiörengücü, Yunus Bahadır'ı Transfer Etti

Ankara Keçiörengücü, 23 yaşındaki sağ bek Yunus Bahadır'ı transfer etti.

Ankara Keçiörengücü, Yunus Bahadır'ı renklerine bağladı. Futbola Belçika'da başlayan Bahadır, Genk'teki başarılı çıkışının ardından PSV U18'e transfer olmuştu. Daha sonra Alanyaspor ile Türkiye'ye adım atan Yunus Bahadır, İstanbulspor forması da giydi. Başkent ekibi, 450 bin Euro karşılığında genç oyuncuyu kadrosuna kattı.

Kariyerinde 79 maça çıkan Bahadır'ın 1 gol, 7 asisti bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı