Yunus Akgün'ün maaşı 4 katına çıkıyor

Süper Lig devi Galatasaray, Avrupa kulüplerinin de peşine düştüğü yıldız futbolcusu Yunus Akgün için harekete geçti.

4 KATI ZAM ALACAK

Sözleşmesinin bitimine 1.5 yıl kalan Yunus'a büyük zamla birlikte yeni bir teklif yapılacak. Şu anda 20 milyon TL kazanan Yunus Akgün'ün maaşı 80 milyon TL'ye çıkarılacak. Yönetim bu hamleyle gelecek tekliflere karşı elini güçlendirirken, Yunus'un da mevkidaşlarıyla aynı parayı almasını sağlayacak.

15 GOLE KATKI SAĞLADI

Yunus Akgün, Süper Lig'de 5 gol 5 asistlik performans sergilerken, UEFA Avrupa Ligi'nde de rakip fileleri 5 kez havalandırdı, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.