Yunus Akgün'ün Golü UEFA Avrupa Ligi'nin En İyisi Seçildi

Yunus Akgün'ün Golü UEFA Avrupa Ligi'nin En İyisi Seçildi
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UEFA Teknik Gözlem Ekibi, 2024-2025 sezonunun en güzel 10 golünü belirledi. Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı gol sezonun en iyisi olarak seçilirken, listeye diğer oyuncular da dahil edildi. Yunus Akgün, ceza sahası dışından attığı golle dikkatleri üzerine çekti. Listede birçok ünlü oyuncunun golleri de yer almakta.

UEFA Teknik Gözlem Ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en güzel 10 golünü belirledi. Galatasaray forması giyen milli oyuncu Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı gol sezonun en iyisi seçildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en iyi golleri UEFA Teknik Gözlem Ekibi seçimleriyle belli oldu. Galatasaray'ın lig aşamasında sahasında konuk ettiği Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada milli oyuncu Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından fileleri havalandırdığı gol sezonun en iyisi olarak belirlendi.

Yunus Akgün'ün ardından ilk 10'da sırasıyla şu isimler yer aldı:

Rasmus Hojlund (Manchester United)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Pedro Rodriguez (Lazio)

Adama Traore (Ferencvaros)

Samuel Omorodion (Porto)

Tural Bayramov (Karabağ)

Mason Mount (Manchester United)

Kobbie Mainoo (Manchester United)

Gustav Isaksen (Lazio)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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