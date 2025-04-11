Silivri'de hakim karşısına çıkan İmamoğlu'nun savunmasının tam metni ortaya çıktı

İşte İmamoğlu'nun savunmasının tam metni
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı

İBB soruşturmasında 24 şirket için karar
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı

Minguzzi ailesine tehdit soruşturmasında karar verildi
Trump yönetimi, müzakerelere saatler kala İran'a resti çekti: Ya anlaşma ya bedel

Trump yönetimi, müzakerelere saatler kala İran'a resti çekti

Yunus Akgün, Samsunspor Maçıyla 7. Golünü Attı

Yunus Akgün, Samsunspor Maçıyla 7. Golünü Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Samsunspor ile oynanan maçta attığı golle bu sezon Trendyol Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Samsunspor maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'deki 7. golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Yunus Akgün kaydetti. Müsabakanın 14. dakikasında ceza sahası içinde Victor Osimhen'in vuruşunda defanstan seken topu penaltı noktası yakınında alan Yunus, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Bu sezon son olarak Göztepe maçında rakip fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, Samsunspor karşılaşmasıyla Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Mücadeleye 11'de başlayan Yunus Akgün'ün yerine 82. dakikada yerini Ahmed Kutucu oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.