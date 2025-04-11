Yunus Akgün, Samsunspor Maçıyla 7. Golünü Attı

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Samsunspor maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'deki 7. golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Yunus Akgün kaydetti. Müsabakanın 14. dakikasında ceza sahası içinde Victor Osimhen'in vuruşunda defanstan seken topu penaltı noktası yakınında alan Yunus, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Bu sezon son olarak Göztepe maçında rakip fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, Samsunspor karşılaşmasıyla Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Mücadeleye 11'de başlayan Yunus Akgün'ün yerine 82. dakikada yerini Ahmed Kutucu oyuna dahil oldu. - İSTANBUL