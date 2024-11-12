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Yunus Akgün'e 55 milyonluk teklif

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Avrupa'nın devlerini peşine takan Yunus Akgün'ü kaybetmek istemeyen Galatasaray, milli yıldız ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 55 milyon TL'lik maaş konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlanırken, Yunus'un 2026'ya kadar olan kontratı da 2028 yılına kadar uzatılacak. Performansıyla parmak ısırtan 24 yaşındaki futbolcu, 17.2 milyon TL ile en az kazanan futbolcular arasında yer alıyor.

Galatasaray'ın bu sezonki yıldız ismi Yunus Akgün'ün talipleri artıyor. Avrupa'dan birçok takımın izlediği milli futbolcuyu takımda tutmak isteyen sarı-kırmızılı takım, yeni sözleşme konusunda mutlu sona yaklaştı.

ANLAŞMA TAMAM GİBİ, ARTIK 55 MİLYON TL KAZANACAK

Yunus Akgün için düğmeye basan Galatasaray yönetimi, 24 yaşındaki futbolcuya zam yaparak yıllık maaşını 55 milyon TL'ye çıkartacak bir teklif iletti. Kontratın süresi ise 2028 yılına kadar uzatılacak. Taraflar, büyük ölçüde anlaşma sağladı. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yunus, 17.2 milyon TL ile en az kazanan futbolcular arasında yer alıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gidişiyle formayı alan ve aldığı günden beri bırakmayan Yunus Akgün, bu sezon sarı-kırmızılı takıma en çok katkı yapan futbolculardan bir tanesi Galatasaray ile 16 maça çıkan Yunus, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında fileleri havalandırmayı başaran milli yıldız, turnuvadaki 4 maçta da gol atmayı başardı.

Yunus Akgün'e 55 milyonluk teklif
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Ben olsam dışarıya giderim. Örneğin İngiltere'ye. Manchester United istiyor diye biliyorum

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Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

salın gitsin

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Haber Yorumlarıİlhan Fırat:

Elin yabancısı yıllık 5 m€ alıyor. Şu çıcuğa heredeyse 1m€ vericeksiniz. Maaş çok gözüksün diye de türk lirası cinsinden haber başlığı atılmış

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