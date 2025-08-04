Yunus Akgün'den 4 yıllık imza

Son olarak kadrosuna dünyaca ünlü yıldız golcü Victor Osimhen'i katan ve yeni sezona artık az bir zaman kala iç transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray yönetimi sonunda Yunus Akgün ile anlaşmaya vardı.

"KONTRATINI 4 YILLIĞINA UZATACAK"

Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük'ün aktardığını göre sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Ali Naci Küçük konuya dair yaptığı açıklamada "Yunus Akgün'ün sözleşme süreci uzamıştı ama yakın zamanda KAP bildirimi gelecektir. Yunus, kontratını 4 yıllığına uzatacak" dedi.

"GALATASARAY'A EVET DEDİM"

Yunus Akgün'ün Monaco ve Benfica gibi Avrupa devlerinin tekliflerini reddettiğini vurgulayan Ali Naci Küçük, "Yunus Akgün, Monaco, Benfica ve Borussia Dortmund'dan teklifler aldı ama 'Galatasaray'a evet dedim' diyerek konuyu kapattı" ifadelerini kullandı.