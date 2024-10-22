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Yunus Akgün, Beşiktaş derbisi öncesi PFDK'ya sevk edildi

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Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, Instagram hesabından yaptığı paylaşımdaki "hakareti" nedeniyle Beşiktaş derbisi öncesinde PFDK'ye sevk edildi. Söz konusu paylaşımda çalan şarkının siyah-beyazlı kulübe yönelik hakaretler içerdiği iddia edilmişti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray'da forma giyen Yunus Akgün, dev derbi öncesinde PFDK'ye sevk edildi.

SEBEBİ HAKARET İÇEREN PAYLAŞIMI

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Galatasaray Kulübü futbolcusu Yunus Akgün'ün Antalyaspor müsabakası sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımda yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmadan sonra Yunus Akgün, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Takım arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı gol sevincini takipçileriyle paylaşan yıldız futbolcunun gönderisinde, arka planda çalan müziğin Beşiktaş'a yönelik hareket içerikli sözler barındırdığı iddia edilmişti. Ayrıca siyah-beyazlı takımın PFDK sevklerinin yapılacağı 22 Ekim Salı günü (bugün) Yunus'u TFF'ye şikayet edeceği de ileri sürülmüştü.

Yunus Akgün, Beşiktaş derbisi öncesi PFDK'ya sevk edildi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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