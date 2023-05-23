Yuntdağı Yağlı Güreşleri, Türkiye Güreş Ligi'nde Ege'yi temsil edecek

Yunusemre Belediyesi, bu yıl sekizincisini gerçekleştireceği Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun bu sene ilk kez düzenleyeceği Yağlı Güreş Ligi'nde, Ege'yi temsil edecek.

Yunusemre Belediyesi, bu yıl sekizincisini gerçekleştireceği Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun bu sene ilk kez düzenleyeceği Yağlı Güreş Ligi'nde, Ege'yi temsil edecek. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri ile Manisa, lige katılan yedi ilden birisi olacak.

Yunusemre Belediyesi'nin ata sporu güreşi gelecek nesillere aktarmak, güreş sporunu sevdirmek amacıyla bu yıl sekizincisini gerçekleştireceği Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun bu sene ilk kez düzenleyeceği CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 1. Sezonu'nda yer alacak. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, Geleneksel Yağlı Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Necip Denktaş, Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Başpehlivan Ali Gökçen ve genç güreşçiler ile beraber Yunus Emre Kültür Parkı'nda buluştu. Ata sporu yağlı güreşin gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını belirten Başkan Çerçi, "Genç güreşçilerimizi Yunus Emre Kültür Parkı'nda ağırladık. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun bu sene ilk kez düzenleyeceği Yağlı Güreş Ligi'ne katılan ülke geneli yedi, Ege'den tek şehir olacağız. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 1. Sezonu'nda mücadele edecek tüm sporculara başarılar diliyorum. Ata sporumuz yağlı güreşin gelecek nesillere aktarılması ve şehrimizin tanıtımına daha çok katkı sunması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi. - MANİSA