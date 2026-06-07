Haberler

Manisa Yuntdağı Güreşleri'nin başpehlivanı Feyzullah Aktürk oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk kazandı. Finalde Yusuf Can Zeybek'i yenen Aktürk, şampiyonluğunu Kırkpınar'da taçlandırmak istediğini söyledi.

MANİSA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreşleri organizasyonunda başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk kazandı.

Ata sporu yağlı güreşin yaşatılması amacıyla 5-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreşleri, Ortaköy Güreş Alanı'nda gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 8 etap olarak düzenlenen yağlı güreş liginin önemli ayaklarından biri olan Manisa etabında toplam 1540 pehlivan kol bağladı. Güreş ağalığını ise Hacı Serdar Sunma üstlendi.

BAŞPEHLİVANLIK MÜCADELESİ

Güreşlerin son gününde başpehlivanlık müsabakaları yapıldı. Yarı finalde Yusuf Can Zeybek, Orhan Okullu'yu; Feyzullah Aktürk ise Ali Gürbüz'ü mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Yusuf Can Zeybek ile karşılaşan Feyzullah Aktürk, rakibini yenerek Yuntdağı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Başpehlivanlara madalyalarını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu takdim etti. Şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunan Feyzullah

Aktürk, "Çok şükür ligin ilk 3 ayağında da kürsüde yer aldım. Bugün de şampiyon oldum. Bu başarıyı Kırkpınar'da taçlandırmak istiyorum. İyi motive olduk. Memleketimin bu kemere ihtiyacı var. Ben de bu ihtiyacı gidermek istiyorum. Tüm Manisalıları, Kırkpınar'da bizi desteklemeye davet ediyorum" dedi.

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu

Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor

Milyonlara güzel haber! Geri sayım başladı, yeni resmi tatil geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: COP31 Taraflar Konferansı’na giden yolda Sıfır Atık Forumu’nun üstlendiği misyon çok değerli

Erdoğan'dan net mesaj: Sıfır atık küresel seferberliğe dönüştü
Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: 'Partiyi bize verin” teklifi

Kulisleri sallayan iddia! Özel'in teklif yaptığı parti ortaya çıktı
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Irak'ta Kerbela ziyaretinden dönenleri taşıyan otobüste yangın çıktı: 25 ölü

Türbeden dönen ziyaretçileri taşıyordu! Onlarca kişi can verdi
Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı

Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı
Yasa dışı bahis çetesi operasyonunda 203 milyar TL'lik para trafiği tespit edildi

5 yıllık takip dev vurgunu ortaya çıkardı: Rakam öyle böyle değil