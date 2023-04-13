Yunanistan macerası kısa sürdü! Olympiakos, James Rodriguez'in sözleşmesini feshetti

Sezon başında Galatasaray ile adı anılan James Rodriguez, Olympiakos'un yolunu tutmuştu. Yunan ekibi, dünyaca ünlü futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Dünya devlerinin formasını giyen James Rodriguez, sezon başında sürpriz bir kararla Olympiakos'a imza atmıştı. Kolombiyalı futbolcunun, Yunanistan macerası uzun sürmedi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Olympiakos, James Rodriguez'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Kolombiyalı futbolcu, Yunan ekibi ile 24 maça çıkarken 5 gol kaydetti.

DEV KULÜPLERİN FORMASINI GİYDİ

Sezon başında Galatasaray ile adı anılan James Rodriguez kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi dev kulüplerin formalarını giydi.