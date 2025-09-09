Yunanistan Eurobasket 2025 Çeyrek Finalinde Litvanya'yı Geçerek Yarı Finale Yükseldi

Haberler

Yunanistan, Eurobasket 2025 çeyrek finalinde Litvanya'yı 87-76 yenerek yarı finale adını yazdırdı. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakibi 12 Eylül Cuma günü Yunanistan olacak.

Letonya'nın başkenti Riga'daki Xiaomi Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 24-19 önde geçen Yunanistan, devreye 44-38 üstün girdi. Üçüncü periyotta farkı çift hanelere çıkaran Yunanistan, son çeyrekte de kontrolü elden bırakmadı ve sahadan 87-76 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Yunanistan, 12 Eylül Cuma günü oynanacak yarı finalde Türkiye ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
