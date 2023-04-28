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Yunanistan'da müthiş zafer! Fenerbahçe'den Final Four için dev adım

Spor Haberleri

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Play-Off ikinci maçında deplasmanda Olympiakos'u 82-78 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi ve saha avantajını ele geçirdi.

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, çeyrek final ikinci maçında Olympiakos'a konuk oldu. Sarı-Lacivertliler, müthiş bir geri dönüşle maçı 82-78 kazandı.

Bu sonuçla Play-Off'ta seri 1-1'e geldi. Serinin üçüncü ve dördüncü maçları İstanbul'da oynanacak. Üç maç kazanan takımın 19-21 Mayıs tarihlerinde Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenecek Final Four'a yükseleceği seride üçüncü maç Çarşamba günü saat 20.45'te Ataşehir'de oynanacak.

Yunanistan'da müthiş zafer! Fenerbahçe'den Final Four için dev adım

Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Itoudis maç sonrası, "Biz burada kazara olmadığımızı gösterdik. Savaşmak için buradayız. Bir süreç bu. Yeni bir takımız. Harika bir ortama sahibiz" açıklamasını yaptı.

Olympiakos'un EuroLeague'de kendi evindeki 10 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Hakemler: Robert Lottermoser, Damir Javor, Gytis Vilius

Olympiakos: Canaan 6, Walkup 9, Papanikolaou 4, Vezenkov 18, Fall 7, Sloukas 18, Larentzakis, McKissic 8, Black, Peters 6, Bolomboy 2

Fenerbahçe Beko: Calathes 8, Dorsey 8, Hayes-Davis 15, Pierre 9, Jekiri 1, Guduric 8, Motley 15, Melih Mahmutoğlu 2, Edwards 16, Metecan Birsen

1'inci periyot: 24-10

İlk yarı: 37-34

3'üncü periyot: 56-51

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Olympiakos FC Fenerbahçe Spor Haberler

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