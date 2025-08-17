Yunanistan'da Atatürklü forma mı giyilecek? Yüksel Yıldırım son noktayı koydu

Samsunspor'un Panathinaikos maçında Atatürklü forma ile sahaya çıkmak istemesi Yunanistan'da olay yaratmıştı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Yüksel Yıldırım, maça Kırmızı-beyaz formayla çıkılacağını açıklayarak, ''Panathinaikos maçına Kırmızı-beyaz forma ile çıkacağız. Ortamı germeye gerek yok.'' dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu eşleşmesinde Panathinaikos ile Samsunspor eşleşti. Bu eşleşme sonrası Samsunspor'un Yunanistan'da oynanacak ilk maça Atatürk formasıyla sahaya çıkmak istemesi Yunanistan'da gündem olmuş ve büyük bir olay yaratmıştı.

UEFA'YA BAŞVURACAKLAR

Yunan medyasında yer alan haberlere göre; Yunan ekibinin yetkililerin, formanın 'provakatif' olacağı ve giyilmemesi için UEFA'ya başvurulacağı belirtilmişti.

TARTIŞMALARA SON NOKTA KOYULDU

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beyaz Futbol'a açıklama yaparak hangi formanın giyileceğini açıkladı ve tartışmalara son noktayı koydu. Ortamı germek istemediklerini söyleyen Yüksel Yıldırım, Kırmızı-beyaz formanın giyileceğini açıklayarak, "Panathinaikos ile Atina'da oynayacağımız maça Kırmızı-beyaz forma ile çıkacağız. Ortamı germeye gerek yok." dedi.

İLK MAÇ PERŞEMBE GÜNÜ

Samsunspor, Panathinaikos ile eşleşmenin ilk maçında 21 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'de karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıArşiv Unutmaz:

Yunan ne diyecek Atatürk e ya! Mutlu olurlar, Atatürk olmasa kim verecekti onlara burnumuzun dibindeki adaları.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRasim Karakaya:

Tarih bilgin sıfır, tam bir salaksın.

yanıt7
yanıt3
Haber YorumlarıOzgur Zumbul:

Onlar Atatürk'ten önce gitti yalnız

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıHainKOXPER :

devrem haklı atatürk olmasayda 1 tane ada alamazlardı bence stada resmini asmaları lazımdı

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıOnur Tokkuşoğlu:

Utanmaz herif çok övdüğünüz vahdettin ve 2. Abdülhamit in beceriksiliğinden dolayı verdik adaları

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıMGk:

Of rakip Arap olsaydı neler yaparlardı neler ama Yunan can kardeşleri onlar için herşeyden vazgeçerler

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıÜmit S:

Samsunluyum ama zerre sevmiyorum seni. Bir başkan bu kadar mı itici olur, bu kadar mı konuşur. Ortamı germeye gerek yok diyorsun. ama Beşiktaş konu olunca ağzından salyalar akıyor bre gafil!!!

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
